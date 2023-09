“Meloni mi sta deludendo , non c’è discontinuità con il governo Draghi”: lo ha dichiarato l’ex ministro dell’Agricoltura, nonché ex sindaco di Roma, ...

La premier: «Ho appreso con stupore che il Tuo governo - in modo non coordinato con il governo italiano - avrebbe deciso di sostenere con fondi ...

Sonodi febbrili trattative in via XX settembre, sede del ministero dell'Economia. E stasera la ... i l rapporto deficit/Pil, quello che definisce quanti soldi ilavrà a disposizione. Si ......Meloni IlMeloni oggi dovrà presentare la NaDef , il documento di aggiornamento di economia e finanza, un passaggio cruciale in vista della manovra finanziaria. Ma proprio in questedal ...

Governo, ore di trattative: stasera la presentazione della Nadef TGLA7

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 | www.governo.it Governo

Il primo scoglio alla revisione del Pnrr proposta dall’Italia si materializza sul capitolo aggiuntivo del RepowerEu, che vale 19,2 miliardi ...Decarbonizzazione della produzione di acciaio, investimenti al centro e tre leve da manovrare per le risorse: Fondo di sviluppo e coesione, RepowerEU e Just Transition Fund. Sarebbe questa ...