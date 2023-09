Governo | la Meloni pronta a cedere anche sul Mes Baratto con l' Europa per sforare sul rapporto deficit-Pil

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Balo aveva assicurato in piena campagna elettorale a "La Piazza", la kermesse politica di Affaritaliani.it, l'evento da cui nacque ufficialmente la sua candidatura per Palazzo Chigi. La futura premier in quell'occasione rispondendo ad una domanda diretta del direttore Angelo Perrino, dichiarò con forza: "Fin quando ci sarò io a capo delil Mes non verrà mai approvato". Ma adesso la premier - si legge su Repubblica - sembra che abbia cambiato idea. I conti pubblici dell'Italia, che si appresta a presentare il Nadef, costringono l'esecutivo ad una apertura di trattativa con Bruxelles.e Giorgetti cercano di inserire nello stesso piatto la ratifica del Mes e la riforma del Patto di Stabilità. Segui su affaritaliani.it

Lo spot Esselunga è vincente, perché una pubblicità questo deve fare: far discutere, dividere, far circolare il brand che sponsorizza. Quindi, da un ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "A Giorgia Meloni e al suo Governo do il Voto di un'ampia sufficienza, tra il 6 e il 7: lei è molto brava ma non tutti ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Che delusione, no? Non c'è una norma, una legge che abbia dato il senso di questo Governo . Niente sulle tasse, niente ...

“Giorgia Meloni è brava? Non è sicuramente una sprovveduta, però, insomma, non è che siamo a X Factor. Un presidente del Consiglio lo si giudica ...

Secondo quanto riferito da fonti die Macron hanno discusso del piano che intendono presentare a ottobre di fronte al Consiglio europeo , per riformare il sistema di asilo e di ...Il documento, proposto dal presidente Giorgiae dal ministro dell'Economia e delle Finanze ... Ilintende realizzare una serie di riforme strutturali per rendere l'Italia più competitiva ,...

Borse di studio università per tutti gli idonei, cosa prevede l'ultima novità del governo Meloni Money.it

Rimpasto di governo, la Lega apre. Nel mirino 4 ministri, il muro di Meloni la Repubblica

Meloni spera nell'Ue, ma ora è inaffidabile: dal Mes al Recovery, dai migranti ai balneari, è scontro su tutto con Bruxelles. Il governo Meloni ha bisogno del sostegno dell’Europa non solo per ...Fa tappa anche a Molfetta la mobilitazione promossa, su tutto il territorio nazionale, dal Partito Democratico per far approvare in Parlamento la proposta di legge sul salario minimo presentata da tut ...