Google in 25 anni ha accumulato il potere di vita o di morte digitale su di noi | riflettiamoci su

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Googlo ergo sum. Oggi se non sei sunon esisti.è IL motore di ricerca e non essere indicizzato significa perdere del tutto identità e domicilio digitali. Questo vale per tutti, cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni di qualsiasi natura e dimensione. Ildi decretare lao ladi un qualsiasi essere qui sulla Terra (e non)LLC l’hain soli 25. E neglil’ecosistemaci ha inesorabilmente cambiati, offrendoci servizi disparati che sono entrati prepotentemente nella nostraquotidiana, daMaps aTranslator, daMeet a ...