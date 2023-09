Google | doodle per festeggiare i 25 anni

Una celebrazione in pompa magna. Anche Google oggi decide di celebrare una manifestazione sportiva importantissima come la Women’s World Cup. ...

Una storia di successo nata in un garage dalle menti di Larry Page e Sergey Brin . Oggicompie 25 anni e festeggia con unautocelebrativo. Un arco di tempo in cui l'azienda si è affermata come primo player pubblicitario mondiale, rivoluzionando la search e la pubblicità ...Happy birthday: il motore di ricerca più famoso al mondo compie oggi 25 anni . Chi lo utilizza abitualmente si sarà accorto sin dalle scorse ore che sullo schermo appare il classicorealizzato per l'...

Google, il Doodle per i 25 anni, il primo server fatto di Lego, il nome nato da un errore di battitura: la storia in 16 curiosità Corriere della Sera

Google festeggia i 25 anni del motore di ricerca con un doodle speciale WIRED Italia

Le due 'o' di Google che esplodono in un 25. L’azienda di Mountain view festeggia il quarto di secolo con i doodle 'G25gle' . Oggi, 27 settembre, è infatti ...In questo arco di tempo l’azienda si è affermata come primo player pubblicitario mondiale. Ripercorriamo i momenti più importanti di questo percorso che oggi guarda con crescente attenzione all’intell ...