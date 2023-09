Gli sceneggiatori Usa interrompono lo sciopero da oggi

È ufficiale: lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood è terminato. Lo ha annunciato in data odierna i l Writers Guild of America in un post sui ...

erano in sciopero dal 2 maggio. Cioè, al 25 settembre, da 146 giorni. Nel 1988 lo sciopero fu di 153 giorni. Il ritorno al lavoro non è stato ancora autorizzato dal sindacato, che ...Il nuovo contratto prevede che l' intelligenza artificiale (AI) non possa essere usata per creare o modificare le sceneggiature, né per fornire materiale di partenza per. L' AI è ...

Lo sciopero degli scrittori di Hollywood sta finalmente giungendo al termine, per chi ha protestato fino ad ora adesso è il momento di festeggiare!L’accordo provvisorio raggiunto tra la Writers guild of America e gli studios potrebbe essere la fine dell’azione sindacale che ha paralizzato Hollywood. Leggi ...