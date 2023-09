Gio’Style acquisisce la toscana Gensini | linee produttive più che raddoppiate

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Urgnano., la storica azienda (è attiva sin dal 1949) di Urgnano che produce prodotti per la casa e per l’outdoor come contenitori per alimenti e frigoriferi passivi o elettrici, ha annunciato il closing dell’operazione di acquisizione della, anch’essa attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche. L’acquisto permette alla società bergamasca di aumentare la propria capacità produttiva, con l’integrazione di una quarantina di dipendenti tra operai e impiegati, un polo produttivo di circa 4.000 mq che include 22di stampaggio di materie plastiche, e un magazzino di circa 3.000 mq con un’officina dedicata alla produzione e manutenzione degli stampi di prodotto.passa, quindi, da 15 a 37, con la ...