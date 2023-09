Giornata mondiale del cuore | Montecitorio illuminato di rosso

(Di mercoledì 27 settembre 2023) ROMA – La Camera dei Deputati aderisce all’iniziativa della “del– World heart day 2023”, prevista per il prossimo venerdì 29 settembre. Pertanto, come fa sapere la Camera in una breve nota, la facciata diviene illuminata dal colore, simbolo dell’iniziativa, dalle ore 20:30 del 29 settembre all’una del 30 settembre. L'articolo L'Opinionista.

Quest’anno il messaggio della Giornata mondiale per il cuore , il prossimo 29 settembre, promossa in Italia dalla Fondazione Italiana Per il cuore , ...

Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - Quest'anno il messaggio della Giornata mondiale per il cuore , il prossimo 29 settembre, promossa in Italia dalla ...

Docente di Turismo all'Università di Glasgow, O' Reagan non vuole parlare di overtourism, perché la colpa non è dei turisti ma di chi gestisce i ...

Prato " In occasione delladella Salute Mentale , che si celebra il 10 ottobre , Fondazione Onda organizza l' (H) Open Day Salute Mentale , in ricordo di Barbara Capovan i, la psichiatra aggredita e uccisa da ...Nelladel Turismo , Ventimiglia anticipa le prime linee guida del Piano Strategico per lo sviluppo turistico della città e presenta il suo nuovo marchio , primo passo di un sistema ...

Giornata Mondiale del Turismo 2023: le idee per celebrarla viaggiando DOVE Viaggi

Giornata Mondiale del Turismo. L'esperto Michael O' Reagan: «Le soluzioni ci sono, ma i politici dovranno essere impopolari» Vanity Fair Italia

Si celebra il 29 settembre nel mondo la Giornata mondiale per il cuore, campagna globale promossa dall’ Organizzazione mondiale del cuore World heart federation Whf con l’obiettivo di sensibilizzare e ...Roma, 27 set. (askanews) – Gli italiani non rinunciano al caffè, neanche in tempi di ristrettezze economiche: per il 42,2% è un modo per ritrovare la carica, per il 33,7% un momento di condivisione sp ...