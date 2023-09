Giorgia Soleri | nuovo tatuaggio di coppia | «Manca sempre meno»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 27 settembre 2023)ha “stregato” i suoi fan con unprogetto. Si tratta di unpodcast che ha deciso di realizzare con la sua compagna di avventure Federica Fabrizio, conosciuta anche come Federippi sui social. Le due attiviste, infatti, sono divenute note al grande pubblico dopo la partecipazione a Pechino Express e per l’occasione dell’uscita delprogetto si sono fatte undi. Quindi nessunamore per l’ex fidanzata del frontman dei Maneskin che ha, invece, preferito concentrarsi sul lavoro e sull’amicizia. Ecco di cosa si tratta. Ilprogetto lavorativo A spiegare di cosa si tratta è la stessa influencer: «all’uscita di ...