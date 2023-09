Giorgia in concerto 4 novembre a Jesolo

Leggi su udine20

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Annunciata la data zero dell’atteso “BLU LIVE – PALASPORT”, il terzo capitolo del tour 2023 di, cantautrice fra le più amate della musica italiana, che sarà quindi protagonista, oltre alle date già annunciate, al Palazzo del Turismo diil prossimo sabato 4per dare il via a questo nuovo capitolo del suo viaggio musicale. Dopo “BLU LIVE – TEATRI LIRICI”, che ha portato l’artista nei più prestigiosi e suggestivi teatri d’opera tra maggio e giugno, e “BLU LIVE – OUTDOOR”, che ha toccato i più spettacolari festival estivi d’Italia, con “BLU LIVE – PALASPORT”vivrà in autunno le atmosfere vibranti dei grandi palchi nei palasport di tutta Italia. Una nuova imperdibile occasione per ascoltare live i brani del nuovo album di“Blu” in una veste inedita e tutti i successi ...