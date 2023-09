Giorgetti | “Spending review? Ciò che non hanno fatto i singoli ministri lo farò io Nel 2024 recuperiamo 2 miliardi di euro”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “L’ho detto in Consiglio dei: il lavoro che nonlo farà il ministro dell’Economia in loro vece, addirittura intensificherà i tagli della“. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio deiche ha varato la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Il ministro conferma quanto scritto da ilQuotidiano sul ritardo con cui istanno rispondendo a quanto indicato loro dalla presidente Meloni e aggiunge: “L’obiettivo è quello di arrivare a 2neldi taglio spese, compreso quanto già previsto”, ovvero 300 ...

... saranno pagati in comode rate da 20 miliardi l'anno', è tornato a martellare il ministro... Mentre per quanto riguarda lareview - con soli tre ministeri che hanno risposto alla ...ha aggiunto: "Riteniamo di aver fatto le cose giuste" e di essere nella cornice delle regole europee. "Non rispettiamo il 3%" del deficit "ma la situazione complessiva non induce a ritenere ...

Giorgetti: “Spending review Ciò che non hanno fatto i singoli ministri lo farò io Il Fatto Quotidiano

Nadef, deficit 2023 al 5,3% e al 4,3% nel 2024. Prossimo anno Pil all’1,2% Il Sole 24 ORE

Roma, 27 set - Per il Ponte di Messina, 2nel 2024 ci sarà un primo stanziamento" con “l’effettivo allestimento del cantiere". Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza ...Roma, 27 red - Nel fornire le proposte dei singoli ministeri per la spending review, "il lavoro che non hanno fatto i singoli ministri lo farà il ministro dell'Economia in loro vece. E addirittura int ...