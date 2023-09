Giorgetti insiste sul Superbonus | “Il debito non diminuisce come auspicato per colpa della misura edilizia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Il motivo del fatto per cui ilnonè perché il conto da pagare dei bonus edilizi, in particolare il, sono i famosi 80 miliardi, ahimè in aumento, in quattro comode rate”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarloin conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha varato la Nadef. “In assenza di questo effetto ilsarebbe più basso di un punto percentuale ogni anno”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.