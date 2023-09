Ginnastica artistica | Mondiali 2023 | la probabile formazione dell’Italia Andreoli in recupero | 3 generaliste

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’Italia si presenterà aidicon un chiaro obiettivo: qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Bisognerà farlo con unaincerottata e dopo aver fatto i conti con infortuni di tre stelle: Asia D’Amato e Martina Maggio sono state operate di recente e rientreranno il prossimo anno, Giorgia Villa non è in perfette condizioni fisiche e resterà a casa. L’Italia scenderà in campo domenica 1° ottobre nella prima suddivisione partendo dal volteggio: il sorteggio non è stato dei più fortunati, ma la nostra Nazionale ha tutti i mezzi per non farsi beffare dalla Dea Bendata. Il DT Enrico Casella deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sullatitolare per le qualificazioni. Angelanon si è presentata al 100% della ...