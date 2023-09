Ginnastica artistica | le rivelazioni di Vanessa Ferrari | un nuovo infortunio | l’assenza ai Mondiali e l’annuncio sulle Olimpiadi 2024

(Di mercoledì 27 settembre 2023)non gareggia dal 2 agosto 2021, ovvero da quando conquistò la medaglia d’argento al corpo libero alledi Tokyo 2020. Grazie a un esercizio ai limiti delle perfezione, emozionante, toccante,mente memorabile e di grande sostanza acrobatica, la Farfalla di Orzinuovi coronava il suo lungo assalto al podio a cinque cerchi, che era passato dalla delusione di Pechino 2008 e dal doppio quarto posto delle due edizioni successive. La fuoriclasse bresciana si era messa al collo l’unico alloro che mancava al suo glorioso palmares, condito soprattutto dal trionfo nel concorso generale dei2006. Da quel momento non abbiamo più ammirato in pedana l’allieva di Enrico Casella, che a febbraio del 2022 si è operata al piede sinistro per la quarta volta. ...

I Mondiali 2023 di Ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa ...

...societàVictoria SSD dello stimato Presidente Prof. Ezio Torta. La prima squadra a scendere in campo gara nel campionato Gold 3A è formata dalle giovanissime atlete del settore: ...... in Belgio, insieme al Segretario Generale Roberto Pentrella, per far sentire altrettanta vicinanza al gruppo di atlete e atleti impegnato nella rassegna iridata die per seguire ...

A Torino arriva un successo per le atlete del settore Allieve nel campionato Gold 2. Bene anche le giovanissime esordienti impegnate nel Gold 3A ...In programma esibizioni e tornei di basket, ginnastica artistica, pattinaggio, bocce, karate e tante altre discipline.