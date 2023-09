Giancarlo Giorgetti | Mps può essere una leva per costruire un polo forte

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Giornata di passione in Borsa per il titolo Mps al centro di un rincorrersi di notizie, che circolano da giorni, su un possibile progressivo disimpegno del Tesoro in vista di una definitiva uscita pubblica dal capitale della banca. Il ministro dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiananon conferma e non smentisce, ma su un punto è categorico: decido io. «L'orizzonte pluriennale sulle privatizzazioni è di circa l'1% del Pil, sul se e quando decide il ministro dell'Economia», chiosa in conferenza stampa, rispondendo a chi gli chiede conto delle recenti dichiarazioni del ministro Tajani. « Mps - aggiunge poi- è un grande successo italiano in termini di performance» e dunque l'obiettivo del governo non è «fare cassa» ma «fare politica industriale». Mps può«una ...

...1% deficit al 4,3% crescita del Pil per il 2024 atteso al 1,2% Dal comunicato del ministero dell'Economia si apprende che il ministro dell'Economia e delle Finanzeha già inviato ...Il Pil aggiornato per quest'anno è dello 0,8%, l'1,2% per il 2024, l'1,4% per il 2025, l'1,6% per il 2026", ha detto il ministro dell'Economia,, nella conferenza stampa al termine ...

Roma, 27 set - Per il Ponte di Messina, 2nel 2024 ci sarà un primo stanziamento" con “l’effettivo allestimento del cantiere". Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza ...Manovra in deficit per 14 miliardi. La cifra si ricava dalle stime fissate dal governo nella Nota di aggiornamento al Def approvata dal consiglio dei ministri. Un documento che certifica una crescita ...