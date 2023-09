Genoa-Roma giovedì 28 settembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I giallorossi recuperano Pellegrini

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo cinque giornate sono lene la delusione della prima fetta di campionato, con la Lazio non pervenuta e laalla ricerca di una nuova identità di gioco che finora ha portato poco gioco e ancora meno risultati. Mourinho aveva definito un miracolo l’essere andato in vantaggio sul campo dello Sheriff Tiraspol e se InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le Formazioni ufficiali di Genoa-Roma , sfida valida per la sesta giornata di Serie A 2023 / 2024 . I ragazzi di Gilardino hanno bisogno di punti per ...

Commenta per primo Di seguito i 22 iniziali di, ultima gara della sesta giornata di Serie A:- Martinez; Matturro, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.- Rui Patricio; Mancini,...Commenta per primo Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude con ladi Josè Mourinho che fa visita al, reduce dalla sconfitta di Lecce. I giallorossi, dopo il pareggio ottenuto in casa del Torino, cercano un'accelerata in campionato che vada di pari passo ...

Genoa-Roma: formazioni ufficiali, orario e dove vedere la partita Quotidiano Sportivo

Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: torna Pellegrini, ancora Lukaku-Dybala in attacco. Gilardino con Gudmunds ilmessaggero.it

L’ultima gara in ordine cronologico che chiuderà la 6ª giornata di campionato sarà quella tra Genoa e Roma, in programma giovedì 28 settembre alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris. Una partita dalle ...Sono ufficiali le formazioni di Genoa e Roma, che chiuderanno la sesta giornata di Serie A. Ecco le scelte ufficiali: Gilardino schiera Gudmundsson alle spalle di Retegui, con Malinovskyi ancora in ...