Gemma Galgani fa un test di gravidanza in diretta a Uomini e Donne | caos in studio

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Nella puntata di oggi dic’è stato un episodio davvero esilarante.ha raccontato della sua esterna con Maurizio. I due hanno trascorso dei giorni molto piacevoli in Sardegna e sono stati molto bene. Dopo il loro piccolo viaggio, dunque, Tina Cipollari ha insinuato che la dama potesse essere in dolce attesa. Per tale ragione, ha deciso di sottoporla ad undi. Tina porta undi: scoppia ilAltro che ridimensionamenti in Mediaset,sembra essere l’unico programma a non essere stato investito dai cambiamenti ricercati da Pier Silvio Berlusconi. ...