Gasperini | 'L'Atalanta ha un'anima importante Scelte? Ho bisogno di vedere Holm'

" Gasperini è incredibile, mi trovo molto bene in campo e sono molto felice di essere allenato da lui". Sead Kolasinac , difensore dell' Atalanta , parla ...

I convocati del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l’Atalanta affrontare il Verona Tramite il comunicato ...

Zingonia. Tutti a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente El Bilal Touré e l’acciaccato Gianluca Scamacca . Per Verona-Atalanta Gian Piero ...

Calciomercato.it vi offre i match del 'Bentegodi' tra il Verona di Baroni e l'die del 'Castellani' tra l'Empoli di Andreazzoli e la Salernitana di Sousa in tempo realeIl Verona e l'Empoli se la vedranno rispettivamente con l'e la Salernitana in due ...(3 - 4 - 1 - 2) : Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, Lookman. All.

Nel pre-partita di Verona-Atalanta è stato intervistato a DAZN anche il tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini: "L'Atalanta ha un'anima e l'ha sempre avuto ma come ogni squadra può commettere deg ...Ecco quali sono attualmente le probabili formazioni di Verona-Atalanta per quanto concerne la giornata di Serie A 2023-2024 Sesta giornata di Serie A: per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è tempo di ...