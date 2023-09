Gas russo | l’Ue si arrende | stop al divieto di import permanente

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Sanzioni, sanzioni e ancora sanzioni. È stato questo l’orientamento di Bruxelles contro la Russia a partire dallo scoppio del conflitto ucraino. Una linea rigorista che, all’inizio di quest’estate, era arrivata addirittura al decimo pacchetto di misure restrittive in termini di import ed export da e verso Mosca. Tra i contenuti delle ultime limitazioni, vi sono stati alcuni beni già soggetti ai vincoli europei, come per esempio quelli relativi al settore siderurgico, petrolifero, beni di lusso, nonché quelli relativi alla navigazione marittima e molto altro ancora. Sanzioni alla Russia Ovviamente, non poteva mancare la più delicata questione, ovvero quella relativa al gas di Mosca. Sotto quest’ultimo profilo, l’Unione Europea ha sempre cercato di portare avanti una strada semi-autarchica. Da una parte, il tentativo di essere autosufficiente; ma dall’altra, cercando sul medio termine ...