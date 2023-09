Garcia | “Ho esperienza e spalle larghe per gestire tante cose Osimhen ama la maglia azzurra”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Non vi preoccupate per me, hoper”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudicommentando i giorni difficili del rapporto con: “A Bologna – ha detto dai microfoni di Dazn – eravamo tutti frustrati e arrabbiati di non aver vinto e lui lo era ancora di più, perché aveva sbagliato il rigore. Poi tutto è tornato sportivamente normale, però ci sono state dadegli episodi maldestri. Ma nessuno voleva fare male, né il Tik Tok nè Victor sui suoi social media, non si voleva fare del male ma ci sono reazioni istintive. Non so ora serimette sui social suoi le maglie azzurre, ma lala ama e dà tutto per il ...

"Non vi preoccupate per me, hoe spalle larghe per gestire tante cose". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudicommentando i giorni difficili del rapporto con Osimhen: "A Bologna - ha detto dai microfoni di Dazn - ...Zielinski che sta vivendo uno dei periodi più maturi della suanapoletana. La crescita ...aveva indicato Victor ma hanno deciso sul terreno di gioco e il nigeriano non ha fatto una ...

Rudi Garcia a DAZN: "Ho esperienza e spalle larghe. Kvaratskhelia ... IamNaples.it

Diretta Rudi Garcia: LIVE le parole dell'allenatore dopo Napoli ... Corriere dello Sport

In generale, un’atmosfera simile non spaventa Garcia. “Sono quasi trent’anni che faccio ... Non vi preoccupate per me, ho un po’ di esperienza in queste situazioni”. Passando all’analisi della gara, ...Le Parole di Garcia a Dazn “Non mi preoccupate per me, ho esperienza e spalle larghe,” ha detto Garcia. “Sono contento per la vittoria. Ho avuto piacere nel vedere il Napoli giocare così, tenere tanto ...