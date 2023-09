Funerali Napolitano | la folle cronaca di Repubblica | Ritrovato orgoglio del centrosinistra

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Mario Draghi ed Elly Schlein «molto omaggiati». Gianfranco Fini, come da tre lustri gli capita, «ignorato da quelli di Fd'I ma salutato con calore da esponenti storici del». Massimo D'Alema «che discute animatamente con Conte, che ascolta perlopiù» senza dimenticare, «nel drappello anche Romano Prodi». La storia di una débâcle nella cerimonia dell'addio. In luogo di piangere il morto – il funerale laico di Giorgioè in corso – nell'edizione di.it c'è il racconto del «di». Più che una, un toccante necrologio. Il cronista, infatti, finalmente ritrova a Montecitorio l'Italia migliore. Ed è quella assai cara alle fattucchiere, ovvero i giornali di John Elkann, quello di Carlo De ...

Gianfranco Ravasi ha dedicato al Presidente emerito della Repubblica Giorgiodurante la cerimonia dei[sic!: N.d. R.] di Stato nell'aula della Camera. Ravasi ha spiegato di voler ...La cerimonia laica alla Camera per idiè stata l'occasione, non solo per una specie di ricordo della Seconda Repubblica e di una classe dirigente in larga parte mandata in seconda fila dall'avvento della Terza, ...

Porro e le differenze in 2 foto: poche decine ai funerali di Napolitano, migliaia a quelli di Berlusconi... Secolo d'Italia

ADDIO A NAPOLITANO. Dio scrive dritto sulle nostre righe storte, si dice, ma è anche capace di trasformare il profano in sacro, a volte persino un Parlamento in una cattedrale, o almeno in una ...