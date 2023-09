Fuga di massa dal Nagorno-Karabakh | gli armeni temono una pulizia etnica

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Una gravissima crisi umanitaria internazionale si sta verificando nella regione caucasica del, formalmente all’interno dell’Azerbaigian, ma abitata perlopiù da(120mila circa) e gestita da una amministrazione separatista. Un fiume di persone disperate sta cercando di sfuggire all’aggressività dell’esercito azero perché teme nuove operazioni di. In totale si calcolano almeno 13.350in, ma il numero è provvisorio. Cittadini che a bordo di auto e veicoli o a piedi sono in marcia per allontanarsi dalle loro case. La scorsa settimana un’offensiva “antiterrorista” del governo di Baku, la capitale dell’Azerbaigian, ha fatto 200 morti in 24 ore. Sono rimasti uccisi anche 6 peacekeepers (osservatori) ...

È una vera e propria diaspora dal Partito democratico quella si è registrata in Liguria . Trentuno esponenti dem hanno lasciato il Pd per aderire ad ...

Le brutte notizie per Meloni non arrivano solo sul fronte economico-finanziario con il Pil che rallenta e il rischio stagnazione per l'Italia nel ...

Di Raffaele Varvara, per Comedonchisciotte 20.09.2023 NOTE https://www.ilgiorno.it/lecco/cronaca/operatori - sanitari - in - FUGA - appena - arrivati ...

Fuga dal carcere per un 'momento di debolezza' il Resto del Carlino

Lodi, fuga in massa di medici dagli ospedali: “Troppe dimissioni ... IL GIORNO

Faenza: il sorpasso azzardato e poi la fuga, due dei feriti portati in ospedale in gravi condizioni. Ecco come è stato rintracciato l’uomo alla guida della berlina ...Nei guai un 39enne di Massa Lombarda che non si sarebbe fermato per accertarsi di quanto accaduto e delle eventuali condizioni dei feriti ...