Ft | indagine Ue su auto elettrica cinese anche per Tesla

Pechino ha espresso "forte disappunto " per la decisione della Commissione europea di aprire un' indagine anti - sussidi sulle importazioni di veicoli ...

l’indagine anti-dumping sui veicoli elettrici cinesi commercializzati in Europa, anticipata pochi giorni fa dalla Presidente Ursula von der Leyen, ...

Parigi esulta per l'inchiesta antidumping annunciata da von der Leyen sui veicoli prodotti in Cina e venduti in Europa. Ma Berlino, già contraria, ...