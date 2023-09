Frosinone | i convocati per la Fiorentina | quante assenze

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Eusebio Di Francesco, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro laEusebio Di Francesco, allenatore del, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro la. Come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, sono 5 i giocatori assenti: Lirola, Gelli, Harroui, Kalaj e Kaio Jorge. Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.Difensori: Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Lulic, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier.Attaccanti: Baez, Bidaoui, Caso, Cheddira, Cuni, Kvernadze, Soulè.

Eusebio Di Francesco ha diramato l'elenco dei convocati del Frosinone per la sfida contro il Sassuolo in programma domani. Assente l'infortunato...

Sono 24 i calciatori del Frosinone convocati da mister Di Francesco per la gara contro la Salernitana in programma domani allo stadio Arechi...

Convocati Frosinone per il match contro la Salernitana : sono tre gli assenti per la squadra di mister Di Francesco Il Frosinone ha diramato la ...

Commenta per primo La Fiorentina si prepara ad affrontare il Frosinone nella sfida in programma per domani alle 18.30 al Benito Stirpe. In vista del match il club ha reso noti i nomi dei convocati, tra i quali ritorna Nico Gonzalez, mentre è assente Dodò a ...

