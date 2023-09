Frosinone | Di Francesco | “Fiorentina squadra che ci assomiglia | Reinier sta entrando in condizione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’allenatore delDi, ha parlato in conferenza stampa della sfida casalinga contro ladi domani: “Laha tante soluzioni, probabilmente più di noi, e può ruotare unaintera per ogni partita. Sono unaaggressiva come noi, ci saranno tanti duelli a centrocampo. La qualità sarà tanta, soprattutto nelle mezzali, come Bonavenutra, che sono molto abili nel lanciare gli inserimenti dei centrali difensivi. Siamo duecon mentalità molto simile. Indipendentemente dal risultato non si cambia mentalità e idea di gioco”. L’ex tecnico della Roma si è soffermato sui dubbi di formazione: “I ragazzi sapranno domani chi giocherà. Gli assenti sono Lirola, Gelli, Harroui, Kalaj e Kaio Jorge. I ballottaggi principali sono ...