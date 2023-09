Frontale violento | muore coppia di fidanzati | medici sotto shock quando vedono chi è lui

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tragico incidente poco prima della mezzanotte sulla superstrada Cassino-Sora nel Frusinate: tre persone sono morte sul colpo nei pressi dello svincolo per Fontechiari. Le vittime sono unadi, che viaggiava su un’auto, e una donna alla guida di un’altra vettura. Lo schianto è statoe violentissimo. Chi sono le vittime A perdere la vita sono stati due: Alessio Tuzi, 30 anni, conducente di ambulanze della Campoli Soccorso, residente a Fontechiari, che era in compagnia di Iris De Vincenzi, 26 anni, residente ad Arnara. I due viaggiavano su una Ford Fiesta che si è scontrata con la Punto condotta da Alessandro Muscedere, 19 anni, di Vicalvi. Il tragico schianto L’impatto violentissimo è stato ascoltato, da chi vive in zona, come una deflagrazione. Immediatamente è scattata ...