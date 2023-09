Frenata di Fratelli d' Italia sul Ponte Salvini | Non c' è neanche un progetto esecutivo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il vicepremier vuole aprire i cantieri delsullo Stretto di Messina nell'estate 2024 per finirlo nel 2032. Il capogruppo meloniano Foti: "Dubito gli appalti già nel 2024". La terza via di Lupi: "Va fatto, però i soldi ora..."

Un altro colpo. In attesa che la discussione sul progetto leghista dell? Autonomia differenziata entri nel vivo dopo la pausa estiva, il Parlamento ...

ad un anno esatto dalle elezioni politiche, Fratelli d'Italia si piazza al primo posto con il 30,7%... Brusca frenata per la Lega (8,4%) e Forza Italia (6,1%). In lista anche Verdi/Sinistra (4,4%), ... Fratelli d'Italia perde lo 0,4% passando dal 29 al 28,6% e arretrano anche Lega e Forza Italia, in calo rispettivamente dello 0,2 e dell'1,2 assestandosi al 7,8 e al 6,6 per cento. La perdita di ...

Il vicepremier vuole aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto di Messina nell'estate 2024 per finirlo nel 2032. Il capogruppo meloniano Foti: "Dubito ...Ponte di Messina, quando si parte L’opera –voluta fortissimamente dal ministro Matteo Salvini- sarà in manovra ' Il ponte in manovra è una spesa d’investimento e quindi penso possa essere una posta ...