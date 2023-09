(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’economia cresce un po' meno del previsto. Ma almeno il fardello del Superbonus scaricherà tutti i suoi effetti sul 2023. E’ con queste premesse che il governo lima le stime sul2024 e quindi la base di partenza della prossimadi bilancio. Tutti i numeri saranno nero su bianco nella Nota di aggiornamento al Def attesa domani in consiglio dei ministri. Ma la direzione in cui si...

Economia in calo in tutta Europa . La Commissione Ue ha preso atto del rallentamento economico degli ultimi mesi, rivedendo al ribasso le sue ...

La Lega spinge per sanare "centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche". Fredda Fdi. Forza Italia mette paletti La crescita ridotta (con la crescita del2023 rivista nella Nadef al ribasso al +0,8% ) rende ancora più difficile la caccia alle risorse della manovra. I margini su cui il governo lavora per il 2024 sono strettissimi. La manovra non può ..., l'Ocse taglia le stime dell'Italia: +0,8% in 2023 e 2024. Inflazione:a... L'Interim outlook pubblicato oggi. Dopo un inizio del 2023 più forte del previsto, favorito dal calo dei prezzi ...

Frena il Pil. Per la manovra la leva del deficit Gazzetta del Sud

Pil italiano in calo dello 0,4% nel secondo trimestre, frena più del previsto Il Sole 24 ORE

Tanto che nella Nadef il governo si appresta a fissare per il 2023 un Pil in crescita solo dello 0,8%, rivedendo al ribasso il +1% indicato ad aprile nel Def. Per il 2024 il dato tendenziale, ovvero ...Convocata la riunione del Consiglio dei ministri alle 18.30 per il via libera alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza ...