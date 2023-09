Frasi sulla pioggia divertenti | da cantare | per bambini e per riflettere

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Leriescono a farci sorridere di fronte a un evento naturale che spesso ci crea disagio. Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha sospirato o sbuffato di fronte a un temporale, fissando il cielo grigio, le gocce che cadono e le nuvole. Lainfatti spesso produce un effetto negativo sul nostro umore, trasmettendoci un senso di tristezza e solitudine. Ma non dovrebbe essere sempre così, perché dobbiamo ricordarci anche che laè fondamentale e dove arriva porta vita e prosperità. DiLei ha raccolto lee particolari per raccontare questo fenomeno naturale nel modo migliore a grandi e. Citazioni e aforismi famosi da ...