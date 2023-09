Frasi su chi parla troppo | vere e oneste

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Avete presente quell’amica che, quando la vedete, vi tramortisce con le sue chiacchiere? Oppure quella che non sa tenere un segreto neppure se è una questione di vita o di morte? E, ancora, quella che si lascia andare a parole – anche – dette a sproposito? Ogniuno di noi – se ci riflette a fondo – potrebbe avicino qualcuno che presenta queste caratteristiche. Oppure essere così, del resto capita un po’ a tutti diree, magari, di farlo anche a sproposito o in un momento in cui forse sarebbe meglio tacere. Ma come dire in maniera chiara e tonda a quell’amica,disinibita con le parole, che forse è il caso di prestare maggiore attenzione? Con lesu chi, aforismi e citazioni di personaggi famosi che possono essere un ottimo spunto ...