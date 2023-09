Francesco Totti compie gli anni | la commovente dedica di Chanel

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 27 settembre 2023)gli: la dolce edella figliaper l’ex calciatore, oggi, in questo 27 settembregli. Per l’ex calciatore è un giorno speciale dove non sono mancati gli auguri dai suoi figli, dalla sua nuova compagna e dai suoi grandissimi fan.daè sempre più amato ed acclamato da intere generazioni che amano lo sport e soprattutto il calcio. L’ex calciatore47e intanto dopo la separazione da Ilary Blasi ha trovato un nuovo amore, la sua nuova fidanzata è Noemi Bocchi. I due,e Noemi ormai sono del tutto inseparabili, tra ...