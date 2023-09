Francesca Fagnani | «Gli ospiti che ho voluto | in questa tornata li ho avuti tutti»

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Meloni non tornerà, Schlein spero che accetti Fiorello? Non invito gli amici, solo se lo vuole lui” La Stampa, di Michela Tamburrino, pag. 33 (…) Belve è molto la sua padrona di casa. Qualcuno non accetta l’invito perché teme di passare inosservato, altri si sottopongono per singolar tenzone. Qualcuno diventa amico, altri no ma ne rimangono attratti, come la politica Laura Ravetto, che all’apice della stizza divertita le chiese: «Ma l’hanno brevettato quel suo sorrisetto da stronza?». Pare di si. Eccola allora che èda ieri sera su Rai 2 in prima serata e per cinque puntate. Di martedì, guarda caso, l’unica che potrebbe disturbare Bianca Berlinguer su Rete4 e Giovanni Floris su La7. L’unica che in quest’avvio di stagione particolarmente tormentato per la Rai, (con Gramellini che su La7 asfalta Serena Bortone e il suo Chesarà su Rai3, con Pino Insegno su Rai 2 ...