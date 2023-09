Fortnite | Come sbloccare ricompense GRATIS con Presenta un Amico 3 0

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il programma “un” è tornato su, offrendo nuovesia per te che per gli amici che inviti. Eccopoter partecipare e goderti leinsieme ai tuoi compagni di gioco. Verifica l’Idoneità dell’Prima di tutto, assicurati che l’che desideri invitare abbia giocato meno di 2 ore alle esperienze “Battaglia reale” o “Zero costruzioni – Battaglia reale” dinelle modalità Singoli, Coppie, Terzetti o Squadre, negli ultimi 30 giorni. Questo include sia i giocatori che tornano a giocare sia quelli che non hanno mai giocato. Accedi al Sito Web di “un3.0” Visita il sito web ufficiale di “un ...