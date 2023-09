Fortnite 26 20 | Le novità dell’aggiornamento dedicato ad Ahsoka Tano di Star Wars

(Di mercoledì 27 settembre 2023) L’aggiornamento v26.20 diporta una sorpresa epica per i fan di Guerre Stellari:, l’apprezzata ex-apprendista Jedi, fa la sua comparsa sull’Isola di Battaglia reale sotto forma di un ologramma, pronta ad addestrare i giocatori nelle vie della Forza. L’Addestramento diAccettando l’invito dia farti addestrare, ti immergerai in una fenditura e uscirai brandendo una spada laser da addestramento Jedi di un brillante colore bianco. Quest’arma, iconica della saga, sarà una potente alleata nelle tue avventure su. Ma ricorda, per utilizzare le abilità della Forza insegnate da, dovrai prima superare il suo addestramento e brandire la spada laser da addestramento Jedi. Queste conoscenze dureranno ...

