Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - Unadi magnitudo 4.2 è stata registrata nell'area dei, nel Napoletano, preceduta da alcune scosse minori. È quanto ha rilevato Ingv. Le prime due scosse, di magnitudo 2.2 e 2, sono state registrate ieri sera alle 22:49 e alle 23:36. L'ultima, la più intensa (4.2), alle 3:35 della notte. Tutte con epicentro nell'area dei, a un chilometro di profondità la prima, a tre le altre due. Nessun danno segnalato Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei. Alle 3.35 di oggi è stata registrata unadi magnitudo 4.2. In seguito all'evento la sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si ...

Continua a ballare la terra a Pozzuoli. E’ in corso l’ennesimo sciame sismico che questa mattina ha messo in agitazione i residenti. Alcune scuole ...

Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. Lapiùè stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo.Terremoto a Napoli, si valutano eventuali danni. Continua lo sciame sismico I napoletani sono stati svegliati da unadi terremoto alle 3.35 di notte . Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei . Lapiùè stata di magnitudo 4.2, la terra ha tremato in maniera chiara in molte ...

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa anche a Napoli: magnitudo 4.2 Corriere della Sera

Scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei: magnitudo 4.2. Avvertita in molti quartieri di Napoli Fanpage.it

Secondo quanto rilevato dall'Ingv la scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei, nel Napoletano, preceduta da alcune scosse minori, a due chilometri di profondità ...C’è grande preoccupazione e paura a Pozzuoli dopo la scossa delle ore 3,35 la più forte dal 1984. La gente è scesa in strada a via Napoli e in altre zone ...