Forte scossa di terremoto nei Campi Flegrei Treni registrano ritardi fino a 3 ore

(Di mercoledì 27 settembre 2023) AGI - Unadi magnitudo 4.2 è stata registrata nell'area dei, nel Napoletano, preceduta da alcune scosse minori. È quanto ha rilevato Ingv. Le prime due scosse, di magnitudo 2.2 e 2, sono state registrate ieri sera alle 22:49 e alle 23:36. L'ultima, la più intensa (4.2), alle 3:35 della notte. Tutte con epicentro nell'area dei, a un chilometro di profondità la prima, a tre le altre due. Nessun danno segnalato Dalle prime ore di ieri, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei. Alle 3.35 di oggi è stata registrata unadi magnitudo 4.2. In seguito all'evento la sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si ...

Continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei. Lapiù, di magnitudo 4.2, si è verificata nella notte intorno alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara anche in alcuni quartieri di Napoli. Campi Flegrei, come mai ci sono tutte ......30 di stamattina, a causa delladi terremoto registrata nella notte nell'area dei Campi Flegrei. I treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono registrare ritardi, segnala ...

Terremoto Campi Flegrei, forte scossa avvertita a Napoli nella notte: paura e gente in strada. L'Ingv: la magnitudo è 4.2 Corriere

Scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei: magnitudo 4.2. Avvertita in molti quartieri di Napoli Fanpage.it

Per consentire le dovute verifiche sulla rete ferroviaria dopo la forte scossa di terremoto registrata nella notte a Napoli e provincia la circolazione dei treni da e per il capoluogo partenopeo e' ...Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in ...