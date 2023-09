Forte scossa di magnitudo 4 2 nei Campi Flegrei | avvertita anche a Napoli

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ancora unama questa volta di intensità e lunghezza molto maggiore rispetto alle altre. È accaduto questa notte alle 3 e 35 ae nei. I numeri ufficiali parlano di una intensità arrivata a 4.2, il doppio rispetto al “solito” sciame sismico che in queste settimane sta caratterizzando il territorio.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Una nuova fortissima scossa di terremoto è avvenuta poco fa nella notte nell’area dei Campi Flegrei . gente spaventata per strada da Pozzuoli , a ...

Una nuova scossa di terremoto ha fatto trema re Napoli : alle 3:35 il boato che ha letteralmente fatto sobbalzare i cittadini. La terra ha trema to. Di ...

Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. Lapiùè stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo.Un terremoto di magnitudo Md 4.2 alle 3,35 nella zona dei Campi Flegrei. Due scosse vicine anticipate da un boato hanno fatto tremare i palazzi. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa ...

Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa anche a Napoli: magnitudo 4.2 Corriere della Sera

Scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei: magnitudo 4.2. Avvertita in molti quartieri di Napoli Fanpage.it

Secondo quanto rilevato dall'Ingv la scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei, nel Napoletano, preceduta da alcune scosse minori, a due chilometri di profondità ...C’è grande preoccupazione e paura a Pozzuoli dopo la scossa delle ore 3,35 la più forte dal 1984. La gente è scesa in strada a via Napoli e in altre zone ...