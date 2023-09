Formazioni ufficiali Parma-Bari | Serie B 2023 2024

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ledi, sfida valida per la settima giornata di. Altro big match in questo turno infrasettimanale del nostro campionato cadetto. La squadra di Pecchia dopo un paio di anni in cui è sempre mancato qualcosa per fare il ritorno inA, quest’anno pare intenzionata a disputare una stagione da protagonista. Ildi Mignani è molto solido, ma fatica a sbloccarsi ed è reduce da quattro pareggi di fila. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 27 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in ...