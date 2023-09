Firenze | incendio in appartamento a Calenzano Trovato morto il gatto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) I Vigili del fuoco del comando di, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 27 settembre 2023, nel comune diin Via Giuseppe Garibaldi, per undi unL'articolo proviene daPost.

Paura a Firenze quando un incendio è dilagato al Four Season . Non risultano esserci feriti ma la Paura ha fatto capolino nell’hotel. incendio a ...

I vigili di fuoco di Firenze sono intervenuti questa mattina, 28 agosto 2023, alle ore 8.30 in piazza della Libertà per un incendio di un' auto vettura ...

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 15 settembre 2023, in viale Spartaco Lavagnini, per un incendio ...

Non ci sono persone coinvolte, trovato un gatto morto nell'abitazione... più insicurezza (via vai di estranei, condominio permeabile alla strada, principi di); ... Dichiarano Laura Grandi (Sunia Toscana) e Grazia Galli (Progetto): "Numerose sono le ...

Calenzano, incendio in un appartamento - Firenze LA NAZIONE

Firenze, auto a fuoco in via Taddeo Alderotti: traffico in tilt LA NAZIONE

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 27 settembre 2023, nel comune di Calenzano in Via Giuseppe Garibaldi, per un incendio di un appartamento ...Nel pomeriggio, poco dopo le 14, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Calenzano per un incendio in un appartamento di Via Giuseppe Garibaldi. I vigili del fuoco, intervenuti con tre autom ...