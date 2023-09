Fiorentina | l'obiettivo è prolungare il contratto di Kayode

Il portiere del Copenhagen Kamil Grabara , in estate vicino al passaggio alla Fiorentina ma già acquistato dal Wolfsburg per la prossima...

Il capitano viola replica alle critiche: "Se un giorno non dovessero più arrivare me ne andrei da Firenze. La concorrenza con Parisi è stimolante"

In vista di Inter-Fiorentina di questa sera, per Lautaro Martinez c’è una sfida nella sfida. Un vero e proprio doppio obiettivo che riguarda in ...