Fiorentina | convocato Nico Gonzalez

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – Arrivano ottime notizie per Vincenzo Italiano e per i fantallenatori. Dopo lo stop contro l’Udinese,torna tra i convocati e sarà a disposizione del tecnella partita in programma domani contro il Frosinone. Da valutare se partirà o meno dal primo minuto: Italiano potrebbe infatti preservarlo in vista dei tanti impegni (tra campionato e Conference League) prima della sosta per le Nazionali di ottobre. L’attacco delladovrebbe essere completato da Bonaventura, Sottil e Beltran. Quest’anno resta in serrato ballottaggio con Nzola. Un’altra buona notizia, dunque, perdopo quella del rinnovo proprio con lafino al 2028 (annunciato ieri). Un segnale che la società di Commisso punta tanto sul talento ...

Amrabat non convocato per Fiorentina - Rapid Vienna Sofyan Amrabat e la Fiorentina sono sempre più lontani , dopo la decisione di Vincenzo ...

Mancino naturale, in Primavera è a quota 2 gol e 1 assist fra Campionato e Youth League, è in realtà già statodue volte da Inzaghi in stagione. Contro Cagliari e, infatti, Sarr ...... crociato ko: situazione infortunati in A Stagione finita per Dodo: il brasiliano della... Non ha recuperato per Bergamo, difficilmente verràcontro il MIlan ROG : lesione del ...

Dodo è stato operato a seguito della rottura del crociato: la Fiorentina ha emesso un comunicato sull'esito dell'intervento del brasiliano ...Dodò è stato operato oggi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: lo ha comunicato la Fiorentina, con una nota in cui spiega che l'intervento programmato in ...