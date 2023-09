Finalmente l' Empoli |  Baldanzi segna | gli altri sprecano Ma con la Salernitana è 1 - 0

Gli azzurri danno la risposta che ci si attendeva, il gruppo di Inzaghi si deve aggrappare alla qualità dei singoli. Bene Ranocchia in regia, ...

La cura Andreazzoli funziona: gli azzurri dominano e potrebbero dilagare, anche se alla fine rischiano sul palo di CabralTanto tuonò che alla fine piovve, e l'si è sbloccato in questa Serie A . Gli uomini di Andreazzoli hanno infatti trovato il primo gol in campionato contro la Salernitana, alla sesta giornata, dopo 574 minuti dall'ultima ...

La Salernitana esce sconfitta dalla sfida con l'Empoli per 1-0 grazie al gol di Baldanzi nel corso del primo tempo. Altra prestazione incolore della squadra, ormai lontana parente da ...OCHOA 6,5 . Salva la Salernitana in almeno 4 o 5 occasioni, permettendole di restare in gara fino al fischio finale, anche se invano. LOVATO 5 - Perennemente ...