Filippo Ferlazzo condannato a 24 anni | la sentenza sull’omicidio dell’ambulante Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche

(Di mercoledì 27 settembre 2023) È statoa 24di carcere, il 33enne originario di Salerno che il 29 luglio 2022 ha ucciso l’ambulante nigeriano, 39, a Civinatova. La vittima stava chiedendo l’elemosina per strada ae alla compagna, alla quale aveva toccato un braccio. Il 33enne lo aveva colpito con la stampella cheusava per camminare, per poi mettersi sul corpo dell’uomo a cavalcioni, soffocandolo mentre gli schiacciava il collo e la testa. I giudici della Corte d’assise di Macerata nella condanna per omicidio volontario non hanno accolto la richiesta di ergastolo chiesta dal pm Claudio Rastrelli, concedendo le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti, ...

Alika Ogorchukwu aveva fatto un gesto di surreale banalità e inoffensivi quando, mentre chiedeva l'elemosina a, il 29 luglio 2022 , aveva toccato il braccio di sua moglie. Tanto era bastato perchéesplodesse in un attacco d'ira: in un secondo aveva preso la stampella che Alika usava ...MACERATA. Il 33enne, originario di Salerno, è stata condannato a 24 anni di reclusione, dalla Corte d'Assise di Macerata, per l'omicidio volontario aggravato dell'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, ...

