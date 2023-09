Festival del pomodoro | presso San Chirico a Benevento

Il Festival , che andrà in scena dal 30 novembre al 9 dicembre a Gedda, in Arabia Saudita, ha annunciato oggi che a presiedere la giuria sarà il ...

... di tante persone richiamate dal fascinogioco e da un'idea che era rimasta in letargo per venti anni: il Gradara Ludensnasce infatti nel 1991 per poi interrompersi nel 2003 e rinascere ...Quest'anno la manifestazione avrà un giorno in più di programmazione, attestandosi sulla durata di altri celebriinternazionali. Anche quest'anno I sociCINIT potranno beneficiare della ...

Il Festival del Racconto è maggiorenne con Saviano e Sala Agenzia ANSA

Pianetto, tutto pronto per il Festival del recupero il Resto del Carlino

Sabato 14 e domenica 15 ottobre tra i comuni di Mogoro, Pabillonis, Morgongiori e Pau – in provincia di Oristano – ritorna l’edizione autunnale di “ Tenore ”, costola del festival Pedras et Sonus, tra ...Da venerdì a domenica l’edizione numero 15 del festival internazionele organizzato da nove Pro Loco. Domenica mattina le visite guidate alla scoperta degli stabilimenti delle aziende Alcisa e Felsineo ...