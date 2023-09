Festa dei Nonni a Cinecittà World | ingresso gratuito per gli over 60

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ladeiarriva un giorno in anticipo a. Il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma celebra l'importanza deinelle nostre vite domenica 1 ottobre. Per l'...

Nozze vip per la coppia dei famosi . Dopo qualche anno di fidanzamento, i due sono convolati a Nozze a Villa La Posada a Licola, tra i comuni di ...

Milano, 26 set. (Adnkronos) - Li si festeggia nel giorno che la Chiesa cattolica dedica agli angeli custodi. Sono i Nonni , figure di riferimento per ...

Dalle iniziative rivolte alle famiglie al vernissage della mostra di Alfredo Rossi: porte aperte alla residenza per i senior autosufficienti in ...

E’ in corso di discussione alla Regione Lazio una discussione sulla proposta , avanzata dal consigliere pontino della Lega Angelo Tripodi , di ...

... Barbaresco, La Morra, ma anche Neive e Grinzane Cavour, si animano in unadi colori ...strade tortuose che si snodano attraverso la valle attraversano i panorami da cartolina delle montagne e...LaNonni arriva un giorno in anticipo a Cinecittà World. Il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma celebra l'importanzanonni nelle nostre vite domenica 1 ottobre. Per l'occasione ...

Napoli, festa dei Gigli a Barra: vinta la sfida della legalità ma è caos per il dispositivo traffico ilmattino.it

Festa dei Lettori, a Bari Paolo Nori presenta “Vi avverto che vivo per l’ultima volta” BariToday

Il sindaco Coppola: «Dignità del lavoro, formazione, recupero, riscatto, reinserimento nella società e progettazione rappresentano gli ingredienti di questa iniziativa che vede l’impasto come una meta ...L’emozione della musica immortale dei Beatles torna a Mestre al Teatro Toniolo. Sabato 30 settembre, alle ore 21.00, la Magical Mystery Orchestra si esibirà in "Per sempre Beatles", una sorta di antol ...