Ferrara | incidente sull' A13 | morte madre e figlia di cinque anni

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Non hanno avuto scampo Maria Grazia Forgetta, 49, originaria di Roccamonfina, in provincia di Caserta, ma residente ad Abano Terme (Padova) e la, che avrebbe compiuto seitra pochi giorni. Entrambe sononell'stradale di oggi pomeriggio'autostrada A13, tra i caselli diNord eSud.

Una donna di 49 anni e la figlia, sei anni tra qualche giorno, sono morte oggi in un tragicostradale avvenuto sull'A13 Bologna Padova, tra i caselli diNord eSud. Alla guida dell'auto il padre, 50 anni, che ha riportato ferite non gravi. Da una prima ricostruzione, ...Dramma questo pomeriggio sulla A13 a, una mamma e la sua bambina sono infatti morte dopo essere rimaste coinvolte in un terribile. Salvo il padre, che ha riportato delle ferite. Cosa è accaduto Il fatto, secondo quanto ...

