Federica Pellegrini si lancia nel mondo del beauty | ecco Fit Fe By Fede

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La linea di skincare è disponibile da oggi, 27 settembrenon si è mai fermata. Nemmeno ora che in dolce attesa:che così proprio per chi ha un tenore di vita simile ha pensato a una linea di skincare ad hoc. Da oggi, negli store Douglas, è disponibile la sua linea FIT.FE BY, in collaborazione con Alma K Cosmetics. Una linea pensata per l sportive ma non solo, per chi ha ritmi frenetici e serrati come lei che per anni ha passato tantissimo tempo in piscina. FIT.FE BYpropone una linea di 12 prodotti, 6 per il viso e 6 per il corpo, a base di ingredienti di origine naturale per oltre il 90%, per nutrire la pelle di chi conduce una vita attiva. All’interno della linea viso c’è tutto il necessario per detergere, idratare e preparare la pelle alle ...