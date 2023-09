FC 24 RTTK – Road to the Knockouts | verso la fase ad eliminazione diretta

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Prenderà il via venerdì 29 settembre la campagna Ultimate Team denominata “to the”, “laad” nella traduzione italiana! Come già accaduto nelle stagioni precedenti le cardrilasciate durante questo evento saranno dinamiche, ossia potranno aumentare di overall in base all’andamento della loro squadra durante laa gironi L’account ufficiale della Champions League ha svelato i nomi dei primi 3 calciatori selezionati per questa promo: Se dovesse essere confermato il meccanismo dello scorso anno le cardto the Knokcouts: Riceveranno un upgrade di +1 IF in caso di qualificazione della loro squadra allaad...

