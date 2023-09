Farmaci | spesa e bollette | ora c’è il nuovo bonus e paga tutto lo Stato | Come averlo subito

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un prezioso contributo economico per effettuare una serie di diverse spese della vita quotidiana, daiallefunziona ilNon tutti lo conoscono, ma questopuò fornire un prezioso sostegno economico per effettuare una serie di acquisti necessari, daiallaal supermercato, fino almento delle. Si tratta di una ‘carta‘ ma non stiamo parlando di Dedicata a te, la card messa a disposizione dal governo Meloni con un importo una tantum per consentire ai redditi bassi di acquistare beni di prima necessità.di 80 euro ogni 2 mesi per diversi acquisti. I dettagli (grantennistoscana.it / fonte ansa)Bensì di uno strumento che era già presente in precedenza, ...