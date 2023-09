"Prevedere uncarburante per le famiglie meno abbienti è senz'altro giusto, ma lo riteniamo insufficiente. Comeriteniamo quantomeno opportuno attivare il meccanismo dell'accisa mobile in relazione alle ...Il governo, quindi, punterà a limitare il caro carburante solo per i redditi bassi con un. Secondo Giuseppe Sperduto, presidente di: Sperduto, parla, però, di una " Soluzione tampone" . ...

Faib, il bonus carburante non basta, serve l'accisa mobile ... Agenzia ANSA

Caro carburanti: Faib Confesercenti, ok bonus benzina per le ... Il Giornale delle Partite IVA

"Prevedere un bonus carburante per le famiglie meno abbienti è senz'altro giusto, ma lo riteniamo insufficiente. Come Faib riteniamo quantomeno opportuno attivare il meccanismo dell'accisa mobile in ...Il presidente di Faib Confesercenti, Giuseppe Sperduto, propone un bonus carburante per le famiglie meno abbienti e l'attivazione del meccanismo dell'accisa mobile per raffreddare gli aumenti dei prez ...