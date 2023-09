Fabrizio Corona smentisce le nozze con Giacomo Urtis e lui sbotta | “Ci sono cascata di nuovo”

(Di mercoledì 27 settembre 2023)leOttimo esordio per “Belve” che martedì 26 settembre ha radunato davanti al video 1.637.000 spettatori per il 10% di share. Il programma in cui Francesca Fagnani “infilza” i personaggi famosi con le sue domandi ficcanti è tornato su Rai2 con unciclo di cinque puntate. Ospiti della prima, Stefano De Martino, Arisa e. Quest’ultimo è tornato in Rai dopo 13 anni. Durante l’intervista, l’ex agente fotografico ha parlato della sua lunga amicizia con. Il dermatologo dei vip andava a trovarlo in carcere per fargli le punture di botox. “stato l’unico a rifarsi in tutti gli anni di carcerazione”, ha svelato....

Belen Rodriguez continua ad essere nella testa di, che dopo l'intervento di Alessandro Cattelan , è intervenuto in difesa dell'argentina. Poco prima, ospite di Belve, l'ex re dei paparazzi aveva parlato della Rodriguez ammettendo i ..., noto ex paparazzo, si apre in un'intervista con Francesca Fagnani nel programma Belve . Durante l'intervista, in un momento di sinceritàrivela: ' Ho cominciato a indossare ...

Fabrizio Corona difende Belen e insulta Alessandro Cattelan: “Uomo medio senza talento e sopravvalutato” la Repubblica

Fabrizio Corona provoca Cattelan: Invece di infamare Belen, fammi una statua e sistemati i capelli Fanpage.it

Fabrizio Corona, noto ex paparazzo, si apre in un'intervista con Francesca Fagnani nel programma Belve. Durante l’intervista, in un momento di sincerità Fabrizio rivela: “Ho cominciato a indossare una ...Belen è tornata sui social dopo alcuni giorni in cui era assente. Da qualche giorno prima del suo compleanno, il 20 settembre, la showgirl argentina aveva messo da parte i social ...